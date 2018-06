Library Quick Picks – July 2018

By Kris Lomedico

Bestsellers:

Sea Prayer…………………………….. Khaled Hosseini

Red War…………………………….. Kyle Mills

Field of Bones…………………………….. J.A. Jance

The Dinner List…………………………….. Rebecca Serle

Movies:

Midnight Sun…………………………….. Bella Thorne, Patrick Schwartzenegger

The Endless…………………………….. Emily Montague, Callie Hernadez

Miss Stevens…………………………….. Lily Habe, Timothee Chalamet

Civilization…………………………….. PBS

Music:

Bigger…………………………….. Sugarland

Brahms & Dvorak…………………………….. Z.E.N. Trios

War & Leisure…………………………….. Miguel

As Long as I Have You…………………………….. Roger Daltry

Teens:

Flying Lessons & Other Stories…………………………….. Various

Disappeared…………………………….. Francisco X Stork

Voices in the Air…………………………….. Naomi Nye

Kids:

Shadow…………………………….. Suzy Lee

The Fourth…………………………….. Ruby James Hannibal

Barbarians…………………………….. Steven Kroll, Robert Byrd

Summer bingo cards for everyone!

Summer Hours: Tuesday 1-7 p.m., Wednesday, Friday, Saturday

10 a.m.-5 p.m.

wcls.org