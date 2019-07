Library quick picks – August

By Kris Lomedico

August

Bestsellers:

Labyrinth ……………………. Catherine Coulter

Heavy on the Dead ……….. G.M. Ford

Damage Control ……………. J.A. Jance

Philosophy of Ruin …………. Nicholas Mancusi

Movies:

Shazam …………………………… Zachary Levi

Pet Sematary …………………… Jason Clarke

Breakthrough ………………….. Chrissy Metz

Transit ……………………………. Franz Rowgowski

Music:

Diamonds ………………………. Elton John

Lover ……………………………… Taylor Swift

Bridges to Bremen ……………. Rolling Stones

III …………………………………… Lumineers

Teens:

Unnatural Creatures …………. Neil Gaiman

The Grief Keeper ………………. Alexandra Villasante

How to Be Luminous ………… Harriet Reuter Hapgood

Kids:

Awake in the World …………. Jason Gurley

Batting Order …………………… Mike Lupica

Because ……………………………. Mo Willems

Summer Hours:

Tuesday, 1–7 p.m.

Wednesday, Friday and Saturday

10 a.m.–5 p.m.

Library Express:

Daily 6 a.m.–11 p.m.

wcls.org